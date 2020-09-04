Два стратегічних бомбардувальники США прилетіли до адмінкордону з Кримом 

Два стратегічних бомбардувальники США В-52 у п’ятницю прилетіли до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Про це свідчать дані вебсайту AirNav Radar Box, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними, бомбардувальники B-52 Stratofortress з позивними JULIA51 та JULIA53 вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford близько 5 годин тому. Вони залетіли на територію України з Польщі і пролетіли в напрямку Криму та почали кружляти між Мелітополем та Генічеськом.

Траєкторія польоту Boeing B-52 Stratofortress з позивним JULIA53

Крім того, як повідомив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, ще три літаки вилетіли з авіабази на Кіпрі та в Греції і пролетіли над Чорним морем біля Кримського півострова. Серед них британський розвідник Airborne Stand-Off Radar (ASTOR).

Клименко припустив, що польоти виконуються для "демонстрації стримування".

Boeing B-52 Stratofortress - американський багатофункціональний важкий наддальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії "Боїнг". На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, в тому числі ядерну.