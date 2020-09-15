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Навальний опублікував своє перше фото з німецької клініки

Вівторок, 15 вересня 2020, 13:06

Російський опозиціонер Алексєй Навальний опублікував перший після коми пост у соцмережі Instagram.

Про це повідомляє "Європейська правда".

 

"Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Жодної сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використовував" - написав Навальний.

Напередодні повідомлялося, що стан російського опозиціонера Алєксєя Навального покращився, його відімкнули від штучної вентиляції легень. 

 7 вересня клініка повідомила, що опозиціонера вивели зі штучної коми. Після цього поліція федеральної землі Берлін посилила заходи безпеки щодо нього, аби запобігти подальшим спробам замаху.

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального, якому стало зле під час авіаперельоту у Росії, отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

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