Навальный опубликовал свое первое фото из немецкой клиники

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первый после запятой пост в соцсети Instagram.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал " - написал Навальный.

Накануне сообщалось, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, его отключили от искусственной вентиляции легких.

7 сентября клиника сообщила, что оппозиционера вывели из искусственной комы. После этого полиция федеральной земли Берлин усилила меры безопасности в отношении него, чтобы предотвратить дальнейшие попытки покушения.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального, которому стало плохо во время авиаперелета в России, отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

14 сентября спикер немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".