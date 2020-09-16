Жителі економічно розвинених країн найбільше довіряють Меркель
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вийшла на перше місце за рівнем довіри серед жителів економічно розвинених країн.
Про це свідчать результати опитування американського соціологічного інституту Pew Research Center, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
76% респондентів заявили, що довіряють тим рішенням, які приймає глава німецького кабміну в міжнародних справах.
При цьому лише 19% заявили, що такої довіри до Меркель не відчувають.
Слідом за німецьким канцлером розташувався президент Франції Еммануель Макрон - 64% і 32% відповідно.
Президент РФ Владімір Путін розмістився в середині списку. Про довіру щодо нього заявили 23% опитаних, при цьому 73% висловилися скептично.
Найнижчий рівень довіри - до президента США Дональда Трампа. Йому вірять 16%, не довіряють - 83%
Дослідники опитали жителів економічно розвинених країн - Канади, Австралії, Японії, Південної Кореї, Британії, Швеції, Франції, Данії, Бельгії, Німеччини, Іспанії, Нідерландів та Італії.
Дослідження проводилося в період з 10 червня по 3 серпня, в ньому взяли участь 13 273 респондента.