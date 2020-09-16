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Жителі економічно розвинених країн найбільше довіряють Меркель 

Середа, 16 вересня 2020, 09:55

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вийшла на перше місце за рівнем довіри серед жителів економічно розвинених країн. 

Про це свідчать результати опитування американського соціологічного інституту Pew Research Center, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

76% респондентів заявили, що довіряють тим рішенням, які приймає глава німецького кабміну в міжнародних справах. 

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При цьому лише 19% заявили, що такої довіри до Меркель не відчувають.

Слідом за німецьким канцлером розташувався президент Франції Еммануель Макрон - 64% і 32% відповідно. 

Президент РФ Владімір Путін розмістився в середині списку. Про довіру щодо нього заявили 23% опитаних, при цьому 73% висловилися скептично. 

Найнижчий рівень довіри - до президента США Дональда Трампа. Йому вірять 16%, не довіряють - 83%

Дослідники опитали жителів економічно розвинених країн -  Канади, Австралії, Японії, Південної Кореї, Британії, Швеції, Франції, Данії, Бельгії, Німеччини, Іспанії, Нідерландів та Італії. 

Дослідження проводилося в період з 10 червня по 3 серпня, в ньому взяли участь 13 273 респондента.

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