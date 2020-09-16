Жители экономически развитых стран больше всего доверяют Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель вышла на первое место по уровню доверия среди жителей экономически развитых стран.

Об этом свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Pew Research Center, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

76% респондентов заявили, что доверяют тем решениям, которые принимает глава немецкого кабмина в международных делах.

При этом только 19% заявили, что такого доверия к Меркель не испытывают.

Вслед за немецким канцлером расположился президент Франции Эммануэль Макрон - 64% и 32% соответственно.

Президент РФ Владимир Путин разместился в середине списка. О доверии к нему заявили 23% опрошенных, при этом 73% высказались скептически.

Самый низкий уровень доверия - к президенту США Дональду Трампу. Ему верят 16%, не доверяют - 83%

Исследователи опросили жителей экономически развитых стран - Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи, Великобритании, Швеции, Франции, Дании, Бельгии, Германии, Испании, Нидерландов и Италии.

Исследование проводилось в период с 10 июня по 3 августа, в нем приняли участие 13 273 респондента.