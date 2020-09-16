Президентка Єврокомісії: народ Білорусі – це не фігурки на чужій шахівниці
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку народу Білорусі, заявивши, що він має право вільно обирати власне майбутнє.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала у зверненні "Про стан Союзу", з яким щороку виступають глави комісії в Європейському парламенті.
"ЄС на стороні народу Білорусі" - сказала фон дер Ляєн.
Вона повторила, що президентські вибори у Білорусі не були ні вільними, ні чесними, і засудила брутальне придушення мирних протестів, які відбулися після них.
"Народ Білорусі має бути вільний обирати своє майбутнє. Це не фігурки на чужій шахівниці" - наголосила президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки заявив, що Європейський Союз не вважає Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
Боррель додав, що ЄС готує персональні санкції щодо Білорусі, які повинні бути схвалені найближчим часом - до проведення засідання Євроради наступного тижня.
За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.