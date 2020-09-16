Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Терорист Брейвік, який вбив 77 людей в Осло, проситиме про помилування

У Зеленського звинуватили Білорусь в поширенні серед хасидів неправди про відкритий кордон

Берлін пропонував США мільярдну угоду за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2" - ЗМІ

Єврокомісія запропонує переглянути принципи роботи Шенгену






Президентка Єврокомісії: народ Білорусі – це не фігурки на чужій шахівниці

Середа, 16 вересня 2020, 11:40

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку народу Білорусі, заявивши, що він має право вільно обирати власне майбутнє.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала у зверненні "Про стан Союзу", з яким щороку виступають глави комісії в Європейському парламенті.

"ЄС на стороні народу Білорусі" - сказала фон дер Ляєн.

Вона повторила, що президентські вибори у Білорусі не були ні вільними, ні чесними, і засудила брутальне придушення мирних протестів, які відбулися після них.

"Народ Білорусі має бути вільний обирати своє майбутнє. Це не фігурки на чужій шахівниці" - наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки заявив, що Європейський Союз не вважає Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. 

Боррель додав, що ЄС готує персональні санкції щодо Білорусі, які повинні бути схвалені найближчим часом - до проведення засідання Євроради наступного тижня. 

За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь
powered by lun.ua