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Президент Еврокомиссии: народ Беларуси - это не фигурки на чужой шахматной доске

Среда, 16 сентября 2020, 11:40

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн выразила поддержку народу Беларуси, заявив, что он имеет право свободно выбирать собственное будущее.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала в обращении "О состоянии Союза", с которым ежегодно выступают главы комиссии в Европейском парламенте.

"ЕС на стороне народа Беларуси" - сказала фон дер Ляйен.

Она повторила, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, и осудила грубое подавление мирных протестов, которые произошли после них.

"Народ Беларуси должен быть волен выбирать свое будущее. Это не фигурки на чужой шахматной доске", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности заявил, что Европейский Союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Боррель добавил, что ЕС готовит персональные санкции в отношении Беларуси, которые должны быть одобрены в ближайшее время - до проведения заседания Евросовета на следующей неделе.

По сообщениям СМИ, страны Европейского союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

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