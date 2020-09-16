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Посольство Британії закликало покарати винних у вбивстві Гонгадзе

Середа, 16 вересня 2020, 13:30

Посольство Британії в Україні до річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, засновника "Української правди", нагадало про необхідність покарання винних у його вбивстві, та причетних до інших злочинів проти журналістів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства.

"У річницю зникнення Георгія Гонгадзе 20 років тому ми приєднуємось до наших українських і міжнародних партнерів у вшануванні його пам’яті та у заклику притягнути винних у його вбивстві – та в інших злочинах проти журналістів – до відповідальності.

Свобода слова – невід’ємна частина повноцінної демократії, а напади на журналістів — це замах на демократичні цінності. Журналісти повинні мати можливість шукати й повідомляти правду безпечно та без страху залякування чи переслідування", - наголошують у посольстві Британії.

16 вересня виповнилася 20 річниця з дня зникнення Георгія Гонгадзе. Згодом його знайшли мертвим. 

Більше про це читайте у спеціальному матеріалі "Української правди". 

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