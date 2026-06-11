Сибіга обговорив з албанським міністром спільний шлях до вступу в ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Албанії Ферітом Ходжею, під час яких обговорили спільний шлях до вступу в ЄС.

Про це в МЗС України повідомили у четвер, пише "Європейська правда".

У розмові Сибіга подякував Албанії за її непохитну підтримку України та ознайомив колегу з останньою ситуацією на полі бою.

Вони обговорили двосторонній порядок денний, плани щодо майбутніх контактів на високому рівні та скоординували подальші зусилля задля просування спільного європейського шляху до вступу.

"Привітав Албанію з її вражаючим прогресом на шляху до членства в ЄС. Україна та Албанія продемонстрували, що реформи, стійкість та рішучість приносять результати", – заявив Сибіга.

Вони також обговорили необхідність підтримання потужного тиску на Росію та продовження міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення всеосяжного та тривалого миру. Домовилися залишатися в тісному контакті та продовжувати спільну роботу заради сильнішої, безпечнішої та більш об'єднаної Європи.

Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу.

Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.

Албанія готова піти "на все", щоб стати членом ЄС, навіть якщо ціною вступу стане тимчасова відсутність її права національного вето під час випробувального терміну.

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