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Посольство Великобритании призвало наказать виновных в убийстве Гонгадзе

Среда, 16 сентября 2020, 13:30

Посольство Великобритании в Украине к годовщине исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе, основателя "Украинской правды", напомнило о необходимости наказания виновных в его убийстве, и причастных к другим преступлениям против журналистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства.

"В годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе 20 лет назад мы присоединяемся к нашим украинским и международным партнерам в чествовании его памяти и в призыве привлечь виновных в его убийстве - и в других преступлениях против журналистов - к ответственности.

Свобода слова - неотъемлемая часть полноценной демократии, а нападения на журналистов - это покушение на демократические ценности. Журналисты должны иметь возможность искать и сообщать правду безопасно и без страха запугивания или преследования", - отмечают в посольстве Великобритании.

16 сентября исполнилось 20 годовщина со дня исчезновения Георгия Гонгадзе. Впоследствии его нашли мертвым.

Больше об этом читайте в специальном материале "Украинской правды".

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