Посольство Великобритании призвало наказать виновных в убийстве Гонгадзе

Посольство Великобритании в Украине к годовщине исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе, основателя "Украинской правды", напомнило о необходимости наказания виновных в его убийстве, и причастных к другим преступлениям против журналистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства.

"В годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе 20 лет назад мы присоединяемся к нашим украинским и международным партнерам в чествовании его памяти и в призыве привлечь виновных в его убийстве - и в других преступлениях против журналистов - к ответственности.

Свобода слова - неотъемлемая часть полноценной демократии, а нападения на журналистов - это покушение на демократические ценности. Журналисты должны иметь возможность искать и сообщать правду безопасно и без страха запугивания или преследования", - отмечают в посольстве Великобритании.

2/2 #FreedomOfSpeech is an indispensable part of a thriving democracy, & attacks on journalists are an assault on democratic values. Journalists should be able to seek & report the truth safely, & without fear of intimidation or persecution.