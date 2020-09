У представництві ЄС нагадали про необхідність покарання для убивць Гонгадзе

Представництво ЄС в Україні у 20-ту річницю викрадення журналіста Георгія Гонгадзе, засновника "Української правди", нагадало про необхідність покарати винних у його вбивстві та інших, хто скоював злочини проти журналістів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС.

"Сьогодні ми згадуємо українського журналіста Георгія Гонгадзе, викраденого в цей день 20 років тому. ЄС підтримує свободу медіа як ключову складову демократій у всьому світі. Причетні до злочинів проти журналістів мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначають у заяві.

Remembering Ukrainian journalist Georgiy Gongadze abducted on this day 20 years ago. EU supports freedom of media as a key element of democracy all over the world. All those responsible for crimes against journalists must be brought to justice.