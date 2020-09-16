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У представництві ЄС нагадали про необхідність покарання для убивць Гонгадзе

Середа, 16 вересня 2020, 16:30

Представництво ЄС в Україні у 20-ту річницю викрадення журналіста Георгія Гонгадзе, засновника "Української правди", нагадало про необхідність покарати винних у його вбивстві та інших, хто скоював злочини проти журналістів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС.

"Сьогодні ми згадуємо українського журналіста Георгія Гонгадзе, викраденого в цей день 20 років тому. ЄС підтримує свободу медіа як ключову складову демократій у всьому світі. Причетні до злочинів проти журналістів мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначають у заяві.

Раніше про необхідність покарання для причетних до вбивства Гонгадзе нагадали також у посольстві Британії

16 вересня виповнилася 20 річниця з дня зникнення Георгія Гонгадзе. Згодом його знайшли мертвим. Поховали журналіста лише у березні 2016 року. 

Більше про обставини вбивства Георгія Гонгадзе читайте у спеціальному матеріалі "Української правди".

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