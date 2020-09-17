Болгарія поскаржилася ЄС через історію та мову Північної Македонії

Болгарія звернулася до ЄС із проханням не називати мову Північної Македонії "македонською", а використовувати спеціальне формулювання у зв’язку з тим, що окремий македонський етнос та мова нібито були штучно вигадані за комуністичного режиму.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач", про це йдеться у документі, який Болгарія передала робочій групі з розширення при Раді ЄС - Меморандумі про відносини із Північною Македонією. Документ містить рамкову позицію щодо розширення ЄС, прийняту урядом Болгарії минулого року та підтверджену в парламенті.

У ньому зазначають, що євроінтеграція Північної Македонії надає можливість її керівництву порвати з "ідеологічною спадщиною та практикою комуністичної Югославії", і процес розширення ЄС "не повинен легітимізувати етнічну та лінгвістичну інженерію, що мала місце за колишніх авторитарних режимів".

У розділі меморандуму з історичним оглядом наголошують, що "в сусідніх країнах термін "македонська" використовується для позначення географічного походження, а не національної ідентичності".

"У Болгарії сотні тисяч болгар ідентифікують себе як "македонців" з точки зору своєї регіональної належності, що чітко вказує на болгарську етнічну приналежність. З цієї причини виникає значне непорозуміння, коли терміни "македонець" та "походження з Республіки Північна Македонія" є взаємозамінними на міжнародних форумах. Коли після Першої світової війни частина географічного району Македонії була включена до Королівства Югославія, переважна більшість її слов'янського населення чітко визначила себе як болгарська. Це підтверджується всіма дипломатичними та історичними відомостями того часу. Між двома світовими війнами Белград намагався викорінити болгарську ідентичність цього населення, нав'язуючи нову "південносербську". Оскільки ця спроба не вдалася, після Другої світової війни югославський комуністичний лідер Йосип Броз Тіто вдався до нав'язування ще однієї нової ідентичності, на цей раз "македонської", в тодішній Соціалістичній Республіці Македонія (СРМ)", - йдеться у тексті.

Далі додають, що з цією ж метою нібито заявили про існування окремої македонської мови - лише з 2 серпня 1944 року - і далі систематично проводили політику для того, щоб місцеве населення забуло про своє болгарське коріння і мову.

У меморандумі зазначають, що Болгарія не має жодних територіальних претензій і не оскаржує права на самоідентифікацію громадян Північної Македонії, але не може погодитися, що "процес державного будівництва, що триває в Республіці Північна Македонія, відбуватиметься шляхом перегляду нашої спільної історії, заперечення спільних етнічних та мовних коренів або необгрунтованих тверджень про існування в Болгарії "македонської меншини". Ці прояви державної анти-болгарської ідеології та практики суперечать європейським цінностям і не повинні легітимізуватися приєднанням до ЄС", - зазначається в документі.

Далі зазначають, що Болгарія та Північна Македонія у 2017 році підписали окремий договір, який мав допомогти подолати невирішені питання, але його імплементація затримується, тому що македонська сторона на невизначений час припинила участь у засіданнях спільних комісій і фактично заблокувала роботу.

Болгарія наполягає на тому, щоб документи ЄС (як до, так і після вступу до ЄС) посилалися на "офіційну мову Республіки Північна Македонія" або, якщо це абсолютно необхідно, на "македонську мову" із зірочкою та поясненням нижче наступним чином: "згідно з Конституцією Республіки Північна Македонія".

Крім того, Софія заявляє, що принципово буде називати країну лише "Республіка Північна Македонія", тому що коротка назва Північна Македонія стосується географічного регіону, частина знаходиться на території сусідніх країн, включаючи Болгарію.

В Меморандумі підкреслюються, що Болгарія очікує, що всі партнери з ЄС враховуватимуть її занепокоєння та висловлює побажання, щоб "суворе, повне та безповоротне застосування букви та духу Договору про дружбу, добросусідство та співробітництво" "залишатиметься обов’язковою умовою будь-якого прогресу" у процесі вступу Республіки Північна Македонія до ЄС.

Ще у травні представник правлячої партії заявляв, що Болгарія може накласти вето на початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС через відсутність прогресу в роботі двостороннього комітету істориків.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією. Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Північна Македонія офіційно стала 30-м членом НАТО 27 березня 2020 року.

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