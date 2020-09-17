Болгария пожаловалась ЕС через историю и язык Северной Македонии

Болгария обратилась к ЕС с просьбой использовать называть язык Северной Македонии "македонской", а использовать специальное формулировки в связи с тем, что отдельный македонский этнос и язык якобы были искусственно выдуманные при коммунистическом режиме.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель", об этом говорится в документе, который Болгария передала рабочей группе по расширению при Совете ЕС - Меморандуме об отношениях с Северной Македонией. Документ содержит рамочную позицию относительно расширения ЕС, принятую правительством Болгарии в прошлом году и подтвержденную в парламенте.

В нем отмечают, что евроинтеграция Северной Македонии позволяет ее руководству "порвать с идеологическим наследием и практикой коммунистической Югославии", и процесс расширения ЕС "не должен легитимировать этническую и лингвистическую инженерию, которая имела место прежних авторитарных режимов".

В разделе меморандума с историческим обзором отмечают, что "в соседних странах термин "македонский" используется для обозначения географического происхождения, а не национальной идентичности".

"В Болгарии сотни тысяч болгар идентифицируют себя как" македонцев "с точки зрения своей региональной принадлежности, что четко указывает на болгарскую этническую принадлежность. По этой причине возникает значительное недоразумение, когда понятия "македонец" и "происхождение из Республики Северная Македония" являются взаимозаменяемыми на международных форумах. Когда после Первой мировой войны часть географического района Македонии была включена в Королевство Югославия, подавляющее большинство ее славянского населения четко определила себя как болгары. Это подтверждается всеми дипломатическими и историческими сведениями того времени. Между двумя мировыми войнами Белград пытался искоренить болгарскую идентичность этого населения, навязывая новую "южносербскую". Поскольку эта попытка не удалась, после Второй мировой войны югославский коммунистический лидер Иосип Броз Тито начал навязывание еще одной новой идентичности, на этот раз "македонской", в тогдашней Социалистической Республике Македония ( СРМ)", - говорится в тексте.

Далее добавляют, что с этой же целью якобы заявили о существовании отдельного македонского языка - только со 2 августа 1944 года - и дальше систематически проводили политику для того, чтобы местное население забыло о своих болгарских корнях и языке.

В меморандуме отмечают, что Болгария не имеет никаких территориальных претензий и не оспаривает права на самоидентификацию граждан Северной Македонии, но не может согласиться, что "процесс государственного строительства, который проходит в Республике Северная Македония, будет происходить путем просмотра нашей общей истории, отрицания общих этнических и языковых корней или необоснованных утверждений о существовании в Болгарии "македонского меньшинства". Эти проявления государственной анти-болгарской идеологии и практики противоречат европейским ценностям и не должны легитимизироваться присоединением к ЕС", - отмечается в документе.

Далее отмечают, что Болгария и Северная Македония в 2017 году подписали отдельный договор, который должен помочь преодолеть нерешенные вопросы, но его имплементация задерживается, потому что македонская сторона на неопределенное время прекратила участие в заседаниях совместных комиссий и фактически заблокировала работу.

Болгария настаивает на том, чтобы документы ЕС (как до, так и после вступления Северной Македонии в ЕС) ссылались на "официальный язык Республики Северная Македония" или, если это абсолютно необходимо, на "македонский язык" со звездочкой и примечанием "согласно Конституции Республики Северная Македония".

Кроме того, София заявляет, что принципиально будет называть страну только "Республика Северная Македония", потому что краткое название Северная Македония касается географического региона, часть находится на территории соседних стран, включая Болгарию.

В Меморандуме подчеркиваются, что Болгария ожидает, что все партнеры по ЕС будут учитывать ее беспокойство и выражает пожелание, чтобы "строгое, полное и бесповоротное применения буквы и духа Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве" оставалось "обязательным условием любого прогресса" в процессе вступления Республики Северная Македония в ЕС.

Еще в мае представитель правящей партии заявлял, что Болгария может наложить вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС из-за отсутствия прогресса в работе двустороннего комитета историков.

Напомним, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта 2020 года.

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