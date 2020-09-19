Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Пішов нах**, Ердоган": Туреччина викликала посла Греції через жорстку лайку в газеті

У Польщі вперше зареєстрували понад 1000 нових випадків коронавірусу за добу

Кіпр продовжує блокувати санкції ЄС проти Білорусі

Прем’єр Британії: друга хвиля пандемії на підході, нові обмеження не забаряться






У Парижі затримали поляка, який без спорядження здирався на 210-метровий хмарочос

Субота, 19 вересня 2020, 11:39

Французька поліція затримала польського туриста, який в п’ятницю ввечері без жодного спорядження намагався піднятися по стіні на вершину 210-метрової вежі Монпарнас в Парижі, другої за висотою будівлі у французькій столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Молодий чоловік почав своє сходження на паризький хмарочос близько 20.00. Відео, розміщене в соціальних мережах, показує, що сміливець, одягнений в короткі штани і білу футболку, піднімається по скляній стіні будівлі, а знизу спостерігають сотні перехожих.

"Коли я вийшла з метро, то побачила пожежників, поліцію. Я думала, що відбувається щось серйозне. Оскільки у всіх були підняті голови, я теж підняла очі. Я побачила людину в білій футболці, що піднімалася на хмарочос без мотузки і жодних запобіжників", - розповіла мешканка Парижа, яка стала очевидицею події.

Підйом був перерваний на півдорозі, коли по канату з даху спустився рятувальник, який перехопив сміливця і потягнув його наверх. Там чоловік, який представився туристом з Польщі, був заарештований поліцією і потім доставлений в поліцейську дільницю.

Ніколя Матьє, французький блогер, що займається скелелазінням, написав в соціальних мережах, що альпініста звуть Марцін Бано, він відомий під псевдонімом "Польська Людина-Павук", а підйом на вежу Монпарнас - не перша його спроба здертися на хмарочос без страховки. У червні 2019 року він піднявся таким же чином на варшавський готель Marriott.

Вежа Монпарнас - хмарочос, побудований на рубежі 1960-70-х років у центрі паризького кварталу Монпарнас. Будівля висотою 210 метрів має 59 поверхів і є другою за висотою офісною будівлею у французькій столиці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua