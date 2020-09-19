У Парижі затримали поляка, який без спорядження здирався на 210-метровий хмарочос

Французька поліція затримала польського туриста, який в п’ятницю ввечері без жодного спорядження намагався піднятися по стіні на вершину 210-метрової вежі Монпарнас в Парижі, другої за висотою будівлі у французькій столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Un type grimpe la tour #montparnasse en ce moment sans être assuré. On ne parvient pas a distinguer s'il a un masque. pic.twitter.com/ze1JEV9Xie — bulldozzorr (@Bulldozzorr) September 18, 2020

Молодий чоловік почав своє сходження на паризький хмарочос близько 20.00. Відео, розміщене в соціальних мережах, показує, що сміливець, одягнений в короткі штани і білу футболку, піднімається по скляній стіні будівлі, а знизу спостерігають сотні перехожих.

"Коли я вийшла з метро, то побачила пожежників, поліцію. Я думала, що відбувається щось серйозне. Оскільки у всіх були підняті голови, я теж підняла очі. Я побачила людину в білій футболці, що піднімалася на хмарочос без мотузки і жодних запобіжників", - розповіла мешканка Парижа, яка стала очевидицею події.

Підйом був перерваний на півдорозі, коли по канату з даху спустився рятувальник, який перехопив сміливця і потягнув його наверх. Там чоловік, який представився туристом з Польщі, був заарештований поліцією і потім доставлений в поліцейську дільницю.

Ніколя Матьє, французький блогер, що займається скелелазінням, написав в соціальних мережах, що альпініста звуть Марцін Бано, він відомий під псевдонімом "Польська Людина-Павук", а підйом на вежу Монпарнас - не перша його спроба здертися на хмарочос без страховки. У червні 2019 року він піднявся таким же чином на варшавський готель Marriott.

Вежа Монпарнас - хмарочос, побудований на рубежі 1960-70-х років у центрі паризького кварталу Монпарнас. Будівля висотою 210 метрів має 59 поверхів і є другою за висотою офісною будівлею у французькій столиці.