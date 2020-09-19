В Париже задержали поляка, который без снаряжения взбирался на 210-метровый небоскреб

Французская полиция задержала польского туриста, который в пятницу вечером без всякого снаряжения пытался подняться по стене на вершину 210-метровой башни Монпарнас в Париже, второй по высоте здания во французской столице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Un type grimpe la tour #montparnasse en ce moment sans être assuré. On ne parvient pas a distinguer s'il a un masque. pic.twitter.com/ze1JEV9Xie — bulldozzorr (@Bulldozzorr) September 18, 2020

Молодой человек начал свое восхождение на парижский небоскреб около 20.00. Видео, размещенное в социальных сетях, показывает, что смельчак, одетый в короткие штаны и белую футболку, поднимается по стеклянной стене здания, а снизу наблюдают сотни прохожих.

"Когда я вышла из метро, то увидела пожарных, полицию. Я думала, что происходит нечто серьезное. Поскольку у всех были подняты головы, я тоже подняла глаза. Я увидела человека в белой футболке, поднимавшегося на небоскреб без веревки и предохранителей", - рассказала жительница Парижа, которая стала очевидицей события.

Подъем был прерван на полпути, когда по канату с крыши спустился спасатель, который перехватил смельчака и потащил его наверх. Там мужчина, представившийся туристом из Польши, был арестован полицией и затем доставлен в полицейский участок.

Николя Матье, французский блогер, занимающийся скалолазанием, написал в социальных сетях, что альпиниста зовут Марцин Бано, он известен под псевдонимом "Польский Человек-Паук", а подъем на башню Монпарнас - не первая его попытка вскарабкаться на небоскреб без страховки. В июне 2019 года он поднялся таким же образом на варшавский отель Marriott.

Башня Монпарнас - небоскреб, построенный на рубеже 1960-70-х годов в центре парижского квартала Монпарнас. Здание высотой 210 метров имеет 59 этажей и является вторым по высоте офисным зданием во французской столице.