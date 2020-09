Антиправительственные протесты в Болгарии: под парламентом вспыхнули столкновения с полицией

Тысячи болгар вышли на одну из крупнейших за последние два месяца акцию протеста перед зданием парламента в Софии, требуя отставки премьер-министра Бойко Борисова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Митинг состоялся во время первого после летних каникул заседания парламента. Протестующие назвали его "Великим национальным восстанием" в ответ на план правительства по новой Конституции.

People against the mafia in Bulgaria!#ResignMobster#BulgariaUprised#Day56 pic.twitter.com/deQq5nsDFR