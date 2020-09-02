Антиправительственные протесты в Болгарии: под парламентом вспыхнули столкновения с полицией
Тысячи болгар вышли на одну из крупнейших за последние два месяца акцию протеста перед зданием парламента в Софии, требуя отставки премьер-министра Бойко Борисова.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Митинг состоялся во время первого после летних каникул заседания парламента. Протестующие назвали его "Великим национальным восстанием" в ответ на план правительства по новой Конституции.
People against the mafia in Bulgaria!#ResignMobster#BulgariaUprised#Day56 pic.twitter.com/deQq5nsDFR— Atanas Spasov (@I_atanas_spasov) September 2, 2020
Между протестующими и полицией вспыхнули столкновения. Правоохранители применили перечный газ и произвели несколько арестов.
Митингующие забросали парламент, который тщательно охраняется, яйцами, яблоками и мусором.
Они также расшатывали полицейские машины, и около 20 офицеров полиции пострадали от неизвестного вещества, распылили демонстранты заявили в полиции.
Протестующие обвиняют 61-летнего премьера Бойко Борисова в неспособности бороться с коррупцией.
Борисов пообещал уйти в отставку, если парламент одобрит его планы по назначению выборов в Великое народного собрание для изменения Конституции.
Однако вряд ли он получит достаточно голосов, чтобы продвинуть свой план.
Протестующие, а также оппозиционные партии, отклонили это предложение как хитрость, направленную на то, чтобы Борисов остался у власти дольше.
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