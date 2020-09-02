Антиправительственные протесты в Болгарии: под парламентом вспыхнули столкновения с полицией

Тысячи болгар вышли на одну из крупнейших за последние два месяца акцию протеста перед зданием парламента в Софии, требуя отставки премьер-министра Бойко Борисова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Митинг состоялся во время первого после летних каникул заседания парламента. Протестующие назвали его "Великим национальным восстанием" в ответ на план правительства по новой Конституции.

Между протестующими и полицией вспыхнули столкновения. Правоохранители применили перечный газ и произвели несколько арестов.

Митингующие забросали парламент, который тщательно охраняется, яйцами, яблоками и мусором.

Они также расшатывали полицейские машины, и около 20 офицеров полиции пострадали от неизвестного вещества, распылили демонстранты заявили в полиции.

Фото: https://bstv.bg

Протестующие обвиняют 61-летнего премьера Бойко Борисова в неспособности бороться с коррупцией.

Борисов пообещал уйти в отставку, если парламент одобрит его планы по назначению выборов в Великое народного собрание для изменения Конституции.

Однако вряд ли он получит достаточно голосов, чтобы продвинуть свой план.

Протестующие, а также оппозиционные партии, отклонили это предложение как хитрость, направленную на то, чтобы Борисов остался у власти дольше.

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