Справа "скіфського золота": суд Амстердама розглядає клопотання України про відвід судді

Апеляційний суд Амстердама у середу, 2 вересня, розпочав слухання щодо відводу судді у справі про "скіфське золото".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Повідомляється, що суд оголосив перерву на годину, бо судді стало зле. Слухання мають продовжитися о 14:00, за місцевим часом.

Читайте також Суд у Гаазі відмовив Україні у відводі судді в справі скіфського золота

Справу розглядають троє суддів. На засіданні від України виступають двоє нідерландських адвокатів. Слухання відбуваються нідерландською мовою у залі №10.

Україна просить про відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, на її думку, свідчать про упередженість судді та його зв'язок з Росією.

1 листопада 2019 суд у Гаазі відхилив клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота". У рішенні йдеться про те, що суд не побачив жодних обставин, які б свідчили про упередженість судді.

Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід. Пізніше Україна вдруге подала клопотання про відвід судді.

За інформацією Мін'юсту України, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", тобто, фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта у вирішенні справи на користь "Промнефтьстрой".

Представництво інтересів "Промнефтьстрой" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї.

Суд також постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

У січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.