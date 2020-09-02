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Дело о "скифском золоте": суд Амстердама рассматривает апелляцию Украины об отводе судьи

Среда, 2 сентября 2020, 15:36

Апелляционный суд Амстердама в среду, 2 сентября, начал слушания об отводе судьи по делу о "скифском золоте".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Сообщается, что суд объявил перерыв на час, потому что судье стало плохо. Слушания должны продолжиться в 14:00 по местному времени.

Дело рассматривают трое судей. На заседании от Украины выступают двое нидерландских адвокатов. Слушания проходят на нидерландском языке в зале №10.

Украина просит об отводе судьи в связи с выявлением дополнительных материалов, что, по ее мнению, свидетельствуют о предвзятости судьи и его связях с Россией.

1 ноября 2019 суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело по "скифского золота". В решении говорится, что суд не увидел никаких обстоятельств, которые бы свидетельствовали о предвзятости судьи.

Производство по существу было приостановлено до решения вопроса об отводе. Позже Украина во второй раз подала ходатайство об отводе судьи.

По информации Минюста Украины, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК" ЮКОС ", то есть фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстрой ".

Представительство интересов "Промнефтьстрой" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу о "скифском золоте".

14 декабря 2016 суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать затраты на хранение коллекции музею Алларда Пирсона в Амстердаме.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

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