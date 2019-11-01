Суд у Гаазі відмовив Україні у відводі судді в справі скіфського золота

Апеляційний суд Гааги відмовив у відведенні судді, що розглядає справу про скіфське золото, як цього вимагала Україна.

Як повідомляє "Європейська правда", рішення суду у п’ятницю опубліковане на його сайті.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України заявило про існування обставин, які можуть свідчити про упередженість головуючого судді, який розглядає справу про скіфське золото, та зажадало його відводу.

За інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", тобто, фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта у вирішенні справи на користь "Промнефтьстрой". Представництво інтересів "Промнефтьстрой" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Проте у п’ятницю Апеляційний суд Гааги відхилив клопотання України про відведення судді.

"На підставі поданих документів та розгляду справи на слуханні, суд вважає, що не склалося жодних обставин, які б переконливо свідчили про наявність упередженості", - йдеться у рішенні суду.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї.

Суд також постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

У січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Апеляційний суд Амстердама 16 липня ухвалив попереднє рішення у справі про "скіфське золото", заявивши, що потребує додаткової інформації від сторін.