Француз зірвав джекпот лотереї EuroMillions і виграв 157 млн євро

Мешканець Франції зірвав джекпот європейської лотереї EuroMillions – він виграв 157 млн євро і ця сума – третя за розміром, яку французи вигравали в цій лотереї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

"Він виявився єдиним на старому континенті, хто вгадав п'ять правильних номерів і дві правильних "зірочки", – повідомляє видання.

Лотерею було створено у 2004 році. Найбільшим виграшем, який отримували у ній французи, був джекпот у розмірі 170 млн євро, зірваний у 2012 році.

Другий за розміром джекпот EuroMillions у Франції був зірваний у 2011 році – його сума склала 162 млн євро.

Абсолютний рекорд лотереї досягав 190 млн євро і вже двічі був виграний у Британії в 2012 і 2019 роках, один раз в Португалії в 2014 році і в Іспанії в 2017 році.

Завдяки новому виграшу Франція розділила перше місце з Британією за кількістю зірваних джекпотів – тепер у кожної з країн їх по 108. Ці дві країни випереджають Іспанію (104 джекпоти) і Португалію (78).

Новий французький мільйонер тепер має 60 днів, щоб отримати свій виграш.