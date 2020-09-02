Француз сорвал джекпот лотереи EuroMillions и выиграл 157 млн ​​евро

Житель Франции сорвал джекпот европейской лотереи EuroMillions - он выиграл 157 млн ​​евро, и эта сумма - третья по величине, которую французы выигрывали в этой лотерее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

"Он оказался единственным на старом континенте, кто угадал пять правильных номеров и две правильные "звездочки", - сообщает издание.

Лотерея была создана в 2004 году. Наибольшим выигрышем, который получали в ней французы, был джекпот в размере 170 млн евро, сорванный в 2012 году.

Второй по величине джекпот EuroMillions во Франции был сорван в 2011 году - его сумма составила 162 млн евро.

Абсолютный рекорд лотереи достигал 190 млн евро и уже дважды был выигран в Великобритании в 2012 и 2019 годах, один раз в Португалии в 2014 году и в Испании в 2017 году.

Благодаря новому выигрышу Франция разделила первое место с Британией по количеству сорванных джекпотов - теперь в каждой из стран их по 108. Эти две страны опережают Испанию (104 джекпота) и Португалию (78).

У нового французского миллионера теперь есть 60 дней, чтобы получить свой выигрыш.