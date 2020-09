Отруєння Навального: в Європарламенті кажуть, що Путін має відповісти за гоніння опозиції

Манфред Вебер, лідер групи ЄНП в Європейському парламенті, вважає, що після отруєння опозиціонера Алексєя Навального російський президент Владімір Путін має відповісти за переслідування опозиції в своїй країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Навальний був отруєний в Росії, під наглядом російської влади, російською отрутою "Новічок". Президент Путін і його друзі в Європі повинні подивитися фактам в обличчя і відповісти за переслідування лідерів опозиції в своїй країні" - написав Вебер у Twitter.

#navalny was poisoned in #Russia, under the eye of the Russian authorities, with a Russian poison #nowitschok. President Putin and his friends in Europe should face the facts & account for the persecution of opposition leaders in his country 1/2 https://t.co/6lOZXxqFpk