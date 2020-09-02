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Отруєння Навального: в Європарламенті кажуть, що Путін має відповісти за гоніння опозиції

Середа, 2 вересня 2020, 18:48

Манфред Вебер, лідер групи ЄНП в Європейському парламенті, вважає, що після отруєння опозиціонера Алексєя Навального російський президент Владімір Путін має відповісти за переслідування опозиції в своїй країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Навальний був отруєний в Росії, під наглядом російської влади, російською отрутою "Новічок". Президент Путін і його друзі в Європі повинні подивитися фактам в обличчя і відповісти за переслідування лідерів опозиції в своїй країні" - написав Вебер у Twitter.

За його словами, група Європейської народної партії в ЄП закликає до повного і негайного роз'яснення з боку російського керівництва і чіткої реакції на отруєння  з боку Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком"

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

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