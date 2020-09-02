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Отравление Навального: в ЕП говорят, что Путин должен ответить за гонения оппозиции

Среда, 2 сентября 2020, 18:48

Манфред Вебер, лидер группы ЕНП в Европейском парламенте, считает, что после отравления оппозиционера Алексея Навального российский президент Владимир Путин должен ответить за преследование оппозиции в своей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Навальный был отравлен в России, под наблюдением российских властей, русским ядом "Новичок". Президент Путин и его друзья в Европе должны посмотреть фактам в лицо и ответить за преследования лидеров оппозиции в своей стране" - написал Вебер в Twitter.

По его словам, группа Европейской народной партии в ЕП призывает к полному и немедленному разъяснению со стороны российского руководства и четкой реакции на отравление со стороны Европейского Союза.

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

Литва обвинила российские власти в отравлении Навального.

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