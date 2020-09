Отравление Навального: в ЕП говорят, что Путин должен ответить за гонения оппозиции

Манфред Вебер, лидер группы ЕНП в Европейском парламенте, считает, что после отравления оппозиционера Алексея Навального российский президент Владимир Путин должен ответить за преследование оппозиции в своей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Навальный был отравлен в России, под наблюдением российских властей, русским ядом "Новичок". Президент Путин и его друзья в Европе должны посмотреть фактам в лицо и ответить за преследования лидеров оппозиции в своей стране" - написал Вебер в Twitter.

#navalny was poisoned in #Russia, under the eye of the Russian authorities, with a Russian poison #nowitschok. President Putin and his friends in Europe should face the facts & account for the persecution of opposition leaders in his country 1/2 https://t.co/6lOZXxqFpk