Доказательства отравления Навального "Новичком" обнаружила лаборатория немецкой армии

О том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили нервным агентом группы "Новичок" стало известно из исследования специальной лаборатории немецкой армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение немецкого правительства.

"По инициативе университетского медицинского комплекса Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование с использованием образцов, взятых у Алексея Навального. Тем самым были получены недвусмысленные доказательства наличия химического нервно-паралитического вещества группы"Новичок"" - сообщили в правительстве Германии.

О результатах расследования немецкое правительство проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

"Он стал жертвой преступления, которое я решительно осуждаю. Это преступление против основных ценностей и прав, за которые мы выступаем", - сказала глава немецкого правительства.

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.