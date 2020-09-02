Екс-прем’єр Італії Сильвіо Берлусконі заразився коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Згідно з заявою, опублікованою його соратниками, 83-річний Берлусконі в даний час знаходиться в самоізоляції в своєму будинку недалеко від Мілана.

При цьому в нього немає жодних симптомів і він віддалено займається партійною роботою.

Берлусконі здав тест на коронавірус в якості профілактичного заходу після візиту на Сардинію.

Сильвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра в чотирьох урядах протягом дев'яти років, перш ніж був змушений піти у відставку в 2011 році.

25 серпня повідомлялося, що італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе зустрічався з Берлусконі до того, як отримав позитивний результат на COVID-19.

Політик сказав тоді, що він пройшов тест і у нього не було виявлено вірусу.