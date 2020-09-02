Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Согласно заявлению, опубликованному его соратниками, 83-летний Берлускони в настоящее время находится в самоизоляции в своем доме недалеко от Милана.

При этом у него нет никаких симптомов и он удаленно занимается партийной работой.

Берлускони сдал тест на коронавирус в качестве профилактической меры после визита на Сардинию.

Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра в четырех правительствах в течение девяти лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в 2011 году.

25 августа сообщалось, что итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе встречался с Берлускони до того, как получил положительный результат на COVID-19.

Политик сказал тогда, что он прошел тест и у него не было обнаружено вируса.