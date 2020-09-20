Коронавірус: влада Мюнхену забороняє алкоголь на території Октоберфесту

Влада Мюнхену не лише скасувала традиційне святкування пивного фестивалю Октоберфест, але й заборонила алкоголь для запобігання "замінників" цього заходу.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle, нинішня заборона – перше з часів Другої світової війни скасування всесвітньо відомого фестивалю.

Октоберфест мав розпочатися 19 вересня й тривати до 4 жовтня. Проте заходи по всій Німеччині були скасовані через пандемію коронавірусу.

Втім, у мерії побоювалися, що заборона не могла зупинити любителів пива.

За інформацією міста, "дві приватні особи" зареєстрували демонстрації на Терезієнвізе (місті проведення фестивалю) на суботу - одна, щоб продемонструвати "наше право на альтернативний Октоберфест", а інша з метою "збереження традицій і звичаїв".

Через це влада Мюнхена була вимушена ввести повну заборону вживання алкоголю на Терезієнвізе. За даними поліції на території традиційного проведення фестивалю атмосфера "залишалася спокійною, лише кілька людей, деякі в традиційному одязі Октоберфесту, гуляли або проводили пікніки невеликими групами".