Коронавирус: власти Мюнхена запретили алкоголь на территории Октоберфеста

Власти Мюнхена не только отменили традиционное празднование пивного фестиваля Октоберфест, но и запретили алкоголь для предотвращения "заменителей" этого мероприятия.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, нынешний запрет - первая со времен Второй мировой войны отмена всемирно известного фестиваля.

Октоберфест должен был начаться 19 сентября и продлиться до 4 октября. Однако мероприятия по всей Германии были отменены из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, в мэрии опасались, что запрет не могла остановить любителей пива.

По информации города, "две частные лица" зарегистрировали демонстрации в Терезиенвизе (месте проведения фестиваля) на субботу - одна, чтобы продемонстрировать "наше право на альтернативный Октоберфест", а другая с целью "сохранения традиций и обычаев".

Поэтому власть Мюнхена была вынуждена ввести полный запрет употребления алкоголя на Терезиенвизе. По данным полиции на территории традиционного проведения фестиваля атмосфера "оставалась спокойной, лишь несколько человек, некоторые в традиционной одежде Октоберфеста, гуляли или проводили пикники небольшими группами".