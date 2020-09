Речник ЄС попросив ЗМІ не плутати Словаччину і Словенію

Один з речників ЄС попросив журналістів уважніше дивитися на назви країн після чергової публікації, у якій Словаччину переплутали зі Словенією.

Як пише "Європейська правда", про це написав Петер Стано, речник Європейської служби зовнішніх дій у своєму Twitter.

Його увагу привернула публікація бельгійської Le Soir про Тур де Франс, у якій словенського велосипедиста помилково назвали словацьким (про це не вказано у твіті, але "Європейська правда" впізнала статтю за заголовком й фото зі скріншоту, доданого Петером Стано).

"Словаччина чи Словенія? Через 16 років після набуття членства у ЄС деякі європейські ЗМІ ще не розібралися, хто є хто. Отже, Тадей Погачар - зі Словенії, але у Словаччини також є чудовий велочемпіон - Петер Саган", - написав він.

Slovakia 🇸🇰 or Slovenia 🇸🇮 ? 16 years after the EU entry of both countries still confusion in some EU media about who is who😉: Tadej Pogačar is from Slovenia, but Slovakia has also a great cycling champion @petosagan @SlovakiaMFA @MZZRS @LeTour pic.twitter.com/ipkuYv8e3U