Пресс-секретарь ЕС попросил СМИ не путать Словакию и Словению

Один из спикеров ЕС попросил журналистов внимательнее следить за названиями стран после очередной публикации, в которой Словакию перепутали со Словенией.

Как пишет "Европейская правда", об этом написал Петер Стано, пресс-секретарь Европейской службы внешних действий в своем Twitter.

Его внимание привлекла публикация бельгийской Le Soir о гонке Тур де Франс, в которой словенского велосипедиста ошибочно назвали словацким (об этом не указано в твите, но "Европейская правда" узнала статью по заголовку и фото со скриншота, добавленного Петером Стано).

"Словакия или Словения? Через 16 лет после обретения ими членства в ЕС некоторые европейские СМИ еще не разобрались, кто есть кто. Итак, Тадей Погачар - из Словении, но в Словакии тоже есть замечательный велочемпион - Петер Саган", - написал он.

Slovakia 🇸🇰 or Slovenia 🇸🇮 ? 16 years after the EU entry of both countries still confusion in some EU media about who is who😉: Tadej Pogačar is from Slovenia, but Slovakia has also a great cycling champion @petosagan @SlovakiaMFA @MZZRS @LeTour pic.twitter.com/ipkuYv8e3U