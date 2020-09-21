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Пресс-секретарь ЕС попросил СМИ не путать Словакию и Словению

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:01

Один из спикеров ЕС попросил журналистов внимательнее следить за названиями стран после очередной публикации, в которой Словакию перепутали со Словенией.

Как пишет "Европейская правда", об этом написал Петер Стано, пресс-секретарь Европейской службы внешних действий в своем Twitter.

Его внимание привлекла публикация бельгийской Le Soir о гонке Тур де Франс, в которой словенского велосипедиста ошибочно назвали словацким (об этом не указано в твите, но "Европейская правда" узнала статью по заголовку и фото со скриншота, добавленного Петером Стано).

"Словакия или Словения? Через 16 лет после обретения ими членства в ЕС некоторые европейские СМИ еще не разобрались, кто есть кто. Итак, Тадей Погачар - из Словении, но в Словакии тоже есть замечательный велочемпион - Петер Саган", - написал он.

На момент этой публикации издание уже исправило ошибку.

 

Стоит отметить, что сам Петер Стано - из Словакии. До своей нынешней должности он был пресс-секретарем Министерства иностранных дел Словакии.

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Словакия Словения Еврокомиссия
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