У Німеччині підозрюють російських хакерів у кібератаці на клініку в Дюссельдорфі

Хакерська атака на університетську клініку в Дюссельдорфі, ймовірно, була здійснена з території Росії.

Про це заявили в Міністерстві юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Хакери застосували вірус-шифрувальник DoppelPaymer. За даними приватних фірм, що спеціалізуються на питаннях комп'ютерної безпеки, подібний тип вірусу неодноразово застосовувався проти компаній і установ по всьому світу хакерською групою, що працює з Росії.

Кібератака на університетську клініку Дюссельдорфа сталася 17 вересня і через неї померла 78-річна жінка.

Хакерам вдалося відключити 30 серверів клініки разом з програмним забезпеченням приймального відділення. Унаслідок цього машина "швидкої допомоги", в якій перебувала пацієнтка з підозрою на розрив аорти, змушена була їхати в більш віддалену клініку в місті Вупперталь. Згодом жінка померла в лікарні.

Німецька прокуратура веде розслідування проти невідомих осіб за фактом ненавмисного вбивства.

Вірус-шифрувальник зазвичай використовується хакерами з метою вимагання. Потрапивши в систему, вірус зашифровує призначені для користувача файли, вимагаючи викуп за ключ розшифрування.

За даними ЗМІ, справжньою метою атаки був університет у Дюссельдорфі. Після того як поліція повідомила хакерам, що їхній кібернапад зупинив діяльність медичного закладу, вони прислали ключ розшифрування. Утім, комп'ютерна мережа клініки досі не може працювати в нормальному режимі.