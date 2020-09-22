В Германии подозревают российских хакеров в кибератаке на клинику в Дюссельдорфе

Хакерская атака на университетскую клинику в Дюссельдорфе, вероятно, была осуществлена ​​с территории России.

Об этом заявили в Министерстве юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Хакеры использовали вирус-шифровальщик DoppelPaymer. По данным частных фирм, специализирующихся на вопросах компьютерной безопасности, подобный тип вируса неоднократно применялся против компаний и учреждений по всему миру хакерской группой, работающей из России.

Кибератака на университетскую клинику Дюссельдорфа произошла 17 сентября и в результате нее умерла 78-летняя женщина.

Хакерам удалось отключить 30 серверов клиники вместе с программным обеспечением приемного отделения. В результате машина "скорой помощи", в которой находилась пациентка с подозрением на разрыв аорты, вынуждена была ехать в более отдаленную клинику в городе Вупперталь. Впоследствии женщина скончалась в больнице.

Немецкая прокуратура ведет расследование против неизвестных лиц по факту непреднамеренного убийства.

Вирус-шифровальщик обычно используется хакерами с целью вымогательства. Попав в систему, вирус шифрует пользовательские файлы, требуя выкуп за ключ расшифровки.

По данным СМИ, настоящей целью атаки был университет в Дюссельдорфе. После того как полиция сообщила хакерам, что их кибернападение остановило деятельность медицинского учреждения, они прислали ключ расшифровки. Впрочем, компьютерная сеть клиники до сих пор не может работать в нормальном режиме.