Єврокомісія представить проєкт нової системи міграції та притулку

Сьогодні, 23 вересня, Єврокомісія готується презентувати новий проєкт щодо системи міграції та притулку у ЄС та сподівається цього разу досягти компромісу між країнами-членами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Ймовірно, документ спричинить запеклі дебати, оскільки прийом мігрантів - одне з найбільш проблемних та "політично чутливих" питань.

Останніми роками посилюється проблема із застряганням людей, які шукають притулку у ЄС, на його зовнішніх кордонах.

За чинними правилами, заявки на отримання притулку має розглядати країна, через яку мігранти потрапляють у ЄС. Внаслідок цього прикордонні країни, які є основними "воротами" для них - насамперед, Греція та Італія, отримують диспропорційне навантаження.

Деякі країни пропонують створити механізм розподілу шукачів притулку між членами ЄС, але інші, зокрема, Угорщина, Чехія та Австрія - категорично проти. Попередні спроби змінити систему через це зазнали невдачі.

Правозахисники турбуються з приводу того, що у разі жорсткіших правил щодо отримання притулку на кордонах ЄС застрягатиме ще більше людей.

Одним з поштовхів повернутися до питання стала пожежа у найбільшому в Європі таборі мігрантів на грецькому острові Лесбос - після неї понад 12 тисяч людей опинилися без даху над головою.

Значну частину з них влада Греції вже переселила до нового табору, хоча і місцеві мешканці та влада, і самі мігранти не хочуть його відновлення.

Ще частину погодилися прийняти до себе Німеччина та Франція.

Єврокомісарка Ілва Йоганссон після цього повідомила, що новий пакт щодо міграції та притулку у ЄС має бути готовий найближчим часом - щоб комплексно вирішити міграційну проблему.

"Я тривалий час вела перемовини з країнами-членами, парламентарями та іншими зацікавленими сторонами, і я справді думаю, що ми можемо підготувати рятівну пропозицію, яку підтримають усі країни-члени", - зазначала вона.





