Еврокомиссия представит проект новой системы миграции и убежища

Сегодня, 23 сентября, Еврокомиссия готовится представить новый проект по системе миграции и убежища в ЕС и надеется на этот раз достичь компромисса между странами-членами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Вероятно, документ повлечет ожесточенные дебаты, поскольку прием мигрантов - один из самых проблемных и "политически чувствительных" вопросов.

В последние годы усиливается проблема с "застреванием" людей, ищущих убежища в ЕС, на его внешних границах.

По действующим правилам, заявки на получение убежища должна рассматривать страна, через которую мигранты попадают в ЕС. В результате пограничные страны, которые являются главными "воротами" для них - прежде всего, Греция и Италия, получают диспропорциональную нагрузку.

Некоторые страны предлагают создать механизм распределения искателей убежища между членами ЕС, но другие, в частности, Венгрия, Чехия и Австрия - категорически против. Из-за этого предыдущие попытки изменить систему потерпели неудачу.

Правозащитники беспокоятся по поводу того, что в случае более жестких правил получения убежища на границах ЕС застрянет еще больше людей.

Одной из причин срочного возвращения вопроса в повестку дня стал пожар в крупнейшем в Европе лагере мигрантов на греческом острове Лесбос - после него более 12000 человек остались без крыши над головой.

Значительную часть из них власти Греции уже переселили в новый лагерь, хотя и местные жители и власти, и сами мигранты не хотят его восстановления.

Еще часть согласились принять к себе Германия и Франция.

Еврокомиссар Илва Йоханссон после этого сообщила, что новый пакт по миграции и убежищу в ЕС должен быть готов в ближайшее время - чтобы комплексно решить миграционную проблему.

"Я долгое время вела переговоры со странами-членами, парламентариями и другими заинтересованными сторонами, и я действительно думаю, что мы можем подготовить спасительное предложение, которое поддержат все страны-члены", - отмечала она.