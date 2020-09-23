Американські конвертоплани пролетіли у центрі Києва над Дніпром
Середа, 23 вересня 2020, 13:34
Два американських конвертоплани Bell Helicopter V-22 Osprey у середу вдень пролетіли у Києві над Дніпром.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Конвертоплани прибули з військового аеродрому неподалік від Білої Церкви і пролетіли по річищу Дніпра, в тому числі над Подільсько-воскресенським мостовим переходом і Пішохідним мостом.
Войска НАТО уже над Киевом.🙂 pic.twitter.com/RtRvqRc73o— Ксеноморф Гигера (@PerpetuumUkrop) September 23, 2020
Американські конвертоплани прибули в Україну для участі в українсько-американських міжнародних навчаннях Сил спеціальних операцій.
Нагадаємо, стратегічні бомбардувальники США В-52 у середу увійшли в повітряний простір України для спільних навчань з українською авіацією.
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