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Американські конвертоплани пролетіли у центрі Києва над Дніпром

Середа, 23 вересня 2020, 13:34

Два американських конвертоплани Bell Helicopter V-22 Osprey у середу вдень пролетіли у Києві над Дніпром.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конвертоплани прибули з військового аеродрому неподалік від Білої Церкви і пролетіли по річищу Дніпра, в тому числі над Подільсько-воскресенським мостовим переходом і Пішохідним мостом.

Американські конвертоплани прибули в Україну для участі в українсько-американських міжнародних навчаннях Сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, стратегічні бомбардувальники США В-52 у середу увійшли в повітряний простір України для спільних навчань з українською авіацією.

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