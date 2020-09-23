Американські конвертоплани пролетіли у центрі Києва над Дніпром

Два американських конвертоплани Bell Helicopter V-22 Osprey у середу вдень пролетіли у Києві над Дніпром.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конвертоплани прибули з військового аеродрому неподалік від Білої Церкви і пролетіли по річищу Дніпра, в тому числі над Подільсько-воскресенським мостовим переходом і Пішохідним мостом.

Войска НАТО уже над Киевом.🙂 pic.twitter.com/RtRvqRc73o — Ксеноморф Гигера (@PerpetuumUkrop) September 23, 2020

Американські конвертоплани прибули в Україну для участі в українсько-американських міжнародних навчаннях Сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, стратегічні бомбардувальники США В-52 у середу увійшли в повітряний простір України для спільних навчань з українською авіацією.