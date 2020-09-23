Американские конвертопланы пролетели в центре Киева над Днепром

Два американских конвертоплана Bell Helicopter V-22 Osprey в среду днем ​​пролетели в Киеве над Днепром.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Конвертопланы прибыли с военного аэродрома недалеко от Белой Церкви и пролетели над руслом Днепра, в том числе над Подольско-Воскресенского мостового перехода и пешеходных мостом.

Американские конвертопланы прибыли в Украину для участия в украинско-американских международных учениях Сил специальных операций.

Напомним, стратегические бомбардировщики США В-52 в среду вошли в воздушное пространство Украины для совместных учений с украинской авиацией.