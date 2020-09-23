Американские конвертопланы пролетели в центре Киева над Днепром
Среда, 23 сентября 2020, 13:34
Два американских конвертоплана Bell Helicopter V-22 Osprey в среду днем пролетели в Киеве над Днепром.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Конвертопланы прибыли с военного аэродрома недалеко от Белой Церкви и пролетели над руслом Днепра, в том числе над Подольско-Воскресенского мостового перехода и пешеходных мостом.
Американские конвертопланы прибыли в Украину для участия в украинско-американских международных учениях Сил специальных операций.
Напомним, стратегические бомбардировщики США В-52 в среду вошли в воздушное пространство Украины для совместных учений с украинской авиацией.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua