Ейфелеву вежу евакуювали через загрозу вибуху

Відвідувачів Ейфелевої вежі евакуювали в середу, 23 вересня, в першій половині дня через повідомлення про бомбу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Повідомляється, що близько 11.00 поліція отримала анонімний телефонний дзвінок про встановлену у вежі бомбу.

"Пам'ятка була евакуйована з полудня, на місці проводяться перевірки",- повідомили в компанії з експлуатації Ейфелевої вежі.

Навколо пам'ятки був встановлений периметр безпеки.

Зі свого боку, агентство Reuters не змогло підтвердити загрозу вибуху.