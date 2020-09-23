Ейфелеву вежу евакуювали через загрозу вибуху
Середа, 23 вересня 2020, 15:13
Відвідувачів Ейфелевої вежі евакуювали в середу, 23 вересня, в першій половині дня через повідомлення про бомбу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.
Повідомляється, що близько 11.00 поліція отримала анонімний телефонний дзвінок про встановлену у вежі бомбу.
"Пам'ятка була евакуйована з полудня, на місці проводяться перевірки",- повідомили в компанії з експлуатації Ейфелевої вежі.
Навколо пам'ятки був встановлений периметр безпеки.
Зі свого боку, агентство Reuters не змогло підтвердити загрозу вибуху.
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