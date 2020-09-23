Эйфелеву башню эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали в среду, 23 сентября, в первой половине дня из-за сообщения о бомбе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Сообщается, что около 11.00 полиция получила анонимный телефонный звонок об установленной в башне бомбе.

"Памятник был эвакуирован с полудня, на месте проводятся проверки",- сообщили в компании по эксплуатации Эйфелевой башни.

Вокруг памятника был установлен периметр безопасности.

Со своей стороны, агентство Reuters не смогло подтвердить угрозу взрыва.