В США опубликовали отчет о сомнительных транзакциях сына Байдена во время работы в Burisma

Сенаторы США провели расследование, по итогам которого считают, что сын кандидата в президенты Джо Байдена Хантер Байден во время работы в украинской компании Burisma осуществлял сомнительные транзакции на миллионы долларов.

Как пишет "Европейская правда", такой отчет обнародовали сенаторы-республиканцы Рон Джонсон, председатель комитета по нацбезопасности и правительственным делам, и Чак Грессли, председатель финансового комитета Сената.

Отчет был составлен в рамках расследования относительно потенциального конфликта интересов, который мог возникнуть, когда Хантер Байден занимал должность в правлении и получал миллионы от украинской энергетической компании Burisma, в то время как его отец Джо Байден был вице-президентом и представителем администрации Обамы, ответственным за политику в отношении Украины .

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"В дополнение к более 4 млн долларов, которые Burisma заплатила Хантеру Байдена и его бизнес-партнеру Дейвону Арчеру за членство в правлении, Хантер, его семья и Арчер получили миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительной репутацией", - пишут сенаторы.

В отчете утверждается, что Хантер Байден получил перевод в размере 3,5 млн долларов от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы.

Дейвон Арчер получил $142,3 тысячи от Кенгеса Ракишева из Казахстана, якобы за авто, в то время когда Джо Байден находился в Киеве.

Также отмечают, что Байден-младший имел бизнес-связи с Е Джянминем, Гонгвен Донгом и некоторыми другими гражданами Китая, связанными с властями КНР, и совершал с ними сомнительные транзакции на миллионы долларов. Хантер Байден открыл банковский счет с Донгом, через который осуществлялись глобальные расходы на 100 млн долларов.

Как пишут в отчете, Хантер Байден перечислил миллионы долларов из своей юридической фирмы компаниям Джеймса и Сары Байден. После вопросов о происхождении Сара Байден отказалась предоставлять подтверждающую документацию и банк в итоге закрыл счет.

Кроме того, утверждается, что Хантер Байден перечислял средства гражданкам России и других стран Восточной Европы, которые, вероятно, связаны с проституцией и торговлей людьми.