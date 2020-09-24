Прем'єр Чехії: мігрантів треба зупиняти на кордонах ЄС і повертати додому

Мігрантів, що в'їжджають до Європейського Союзу, слід зупиняти на кордоні і повертати в їх країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш в Брюсселі напередодні переговорів про нову систему міграції в ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зустріч лідерів ЄС для обговорення нового проєкту була перенесена з четверга на наступний тиждень, оскільки президент Європейської ради Шарль Мішель, який зазвичай головує на таких зустрічах, пішов на самоізоляцію.

"Ми повинні змінити систему дозволів і систему квот, це для нас неприйнятно. Ось чому ми повинні продовжувати переговори...Стратегія повинна виглядати так - людей, які приїжджають з цих країн, потрібно зупинити і повернути в свої країни і надати там допомогу", - сказав Бабіш.

Бабіш разом з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким в четвер зустрічалися з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити позицію "Вишеградської четвірки" з питань міграції.

Нагадаємо, Єврокомісія представила проєкт Пакту щодо міграції та притулку (Pact on Migration and Asylum), який має послабити навантаження на країни, куди прибуває найбільше біженців, та прискорити рішення про надання або ненадання притулку.

Документ охоплює три основні виміри міграційного питання - прийом людей на кордоні, розподіл відповідальності між країнами ЄС та співпраця з країнами, звідки здебільшого прибувають біженці.

Деякі країни пропонують створити механізм розподілу шукачів притулку між членами ЄС, але інші, зокрема, Угорщина, Чехія та Австрія - категорично проти. Попередні спроби змінити систему через це зазнали невдачі.