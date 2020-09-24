Премьер Чехии: мигрантов нужно останавливать на границах ЕС и возвращать домой

Мигрантов, въезжающих в Европейский Союз, следует останавливать на границе и возвращать в их страны.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Брюсселе в преддверии переговоров о новой системе миграции в ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Встреча лидеров ЕС для обсуждения нового проекта была перенесена с четверга на следующую неделю, поскольку президент Европейского совета Шарль Мишель, который обычно председательствует на таких встречах, был помещен в карантин.

"Мы должны изменить систему разрешений и систему квот, это для нас неприемлемо. Вот почему мы должны продолжать переговоры...Стратегия должна выглядеть так - людей, приезжающих из этих стран, нужно остановить и вернуть в свои страны и оказать там помощь", - сказал Бабиш.

Бабиш вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьером Польши Матеушем Моравецким в четверг встречались с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить позицию "Вышеградской четверки" по вопросам миграции.

Напомним, Еврокомиссия представила проект Пакта о миграции и убежища, который имеет ослабить нагрузку на страны, куда прибывает больше беженцев, и ускорить решение о предоставлении или непредоставлении убежища.