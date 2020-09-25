Італійський регіон зобов'язав носити маски для обличчя на вулиці цілодобово

Влада південного італійського регіону Кампанія оголосила рішення про обов'язкове носіння масок для обличчя в будь-який час в публічних місцях, навіть на відкритому повітрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Згідно з новою постановою, маски тепер є обов'язковими цілодобово в усьому регіоні, включаючи Неаполь, третє за величиною місто Італії.

Нове правило, яке буде діяти принаймні до 4 жовтня, є відповіддю на зростання числа випадків коронавірусу і покликане запобігти необхідності посилення обмежень.

"Ми повинні негайно повернутися до відповідальної поведінки, особливо з відкриттям шкіл. Якщо ми хочемо уникнути ширшого карантину, нам потрібна максимальна суворість", - сказав губернатор регіону Вінченцо Де Лука.

У середу в Кампанії було зареєстровано 248 нових випадків зараження, це більше, ніж в будь-якому іншому регіоні Італії, з них 191 тільки в Неаполі.