Итальянский регион обязал носить маски для лица на улице круглосуточно

Власти южного итальянского региона Кампания объявили о решении об обязательном ношении масок для лица в любое время в общественных местах, даже на открытом воздухе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Согласно новому постановлению, маски теперь являются обязательными круглосуточно во всем регионе, включая Неаполь, третий по величине город Италии.

Новое правило, которое будет действовать по крайней мере до 4 октября, является ответом на рост числа случаев коронавируса и призвано предотвратить необходимость усиления ограничений.

"Мы должны немедленно вернуться к ответственному поведению, особенно с открытием школ. Если мы хотим избежать широкого карантина, нам нужна максимальная строгость", - сказал губернатор региона Винченцо Де Лука.

В среду в Кампании было зарегистрировано 248 новых случаев заражения, это больше, чем в любом другом регионе Италии, из них 191 только в Неаполе.