У Польщі три партії домовилися про нову коаліцію, угоду підпишуть 26 вересня - ЗМІ
Нова коаліційна угода польських "Об’єднаних правих" має бути підписана опівдні у суботу.
Про це повідомляє агентство PAP з посиланням на джерела у партії "Право і справедливість".
Під час четвергового засідання керівництва керівної партії політики "Права і справедливості" затвердили домовленості, досягнуті в результаті переговорів лідерів політичних сил, які входять до "Об’єднаних правих" - Ярослава Качинського, Збігнєва Зьобро і Ярослава Говіна.
Голова фракції "Права і справедливості", віцеспікер Сейму Ришард Терлецький раніше заявляв, що Качинський має обійняти в уряді посаду віцепрем’єра.
Один з політиків ПіС повідомив, що голова партії керуватиме Комітетом внутрішніх справ, юстиції і національної оборони.
В результаті переговорів досягнута також домовленість, що представники партії "Порозуміння" та "Солідарна Польща" отримають по одному міністерському портфелю.
Після підписання нової коаліційної угоди відбудеться реконструкція уряду. Згідно з заявами політиків ПіС, кількість міністерств планують суттєво скоротити, частину з них об’єднають.
Криза у правлячій коаліції "Об'єднані праві" виникла після голосування законопроєкту про права тварин, якій особисто лобіював лідер "ПіС" Ярослав Качинський.
За цей законопроєкт не голосували молодші партнери "ПіС": партії "Солідарна Польща" та "Разом". Також із партії було виключено 15 депутатів "ПіС", які відмовились голосувати за цей закон.
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