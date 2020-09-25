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У Польщі три партії домовилися про нову коаліцію, угоду підпишуть 26 вересня - ЗМІ

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:38

Нова коаліційна угода польських "Об’єднаних правих" має бути підписана опівдні у суботу.

Про це повідомляє агентство PAP з посиланням на джерела у партії "Право і справедливість".

Під час четвергового засідання керівництва керівної партії політики "Права і справедливості" затвердили домовленості, досягнуті в результаті переговорів лідерів політичних сил, які входять до "Об’єднаних правих" - Ярослава Качинського, Збігнєва Зьобро і Ярослава Говіна.

Голова фракції "Права і справедливості", віцеспікер Сейму Ришард Терлецький раніше заявляв, що Качинський має обійняти в уряді посаду віцепрем’єра.

Один з політиків ПіС повідомив, що голова партії керуватиме Комітетом внутрішніх справ, юстиції і національної оборони.

В результаті переговорів досягнута також домовленість, що представники партії "Порозуміння" та "Солідарна Польща" отримають по одному міністерському портфелю.

Після підписання нової коаліційної угоди відбудеться реконструкція уряду. Згідно з заявами політиків ПіС, кількість міністерств планують суттєво скоротити, частину з них об’єднають.

Криза у правлячій коаліції "Об'єднані праві" виникла після голосування законопроєкту про права тварин, якій особисто лобіював  лідер "ПіС" Ярослав Качинський.

За цей законопроєкт не голосували молодші партнери "ПіС": партії "Солідарна Польща" та "Разом". Також із партії було виключено 15 депутатів "ПіС", які відмовились голосувати за цей закон.

Детальніше читайте у статті "Виховання" союзників: як Польща увійшла у політичну кризу і до чого тут Україна

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