В Польше договорились о закрытии последней угольной шахты в 2049 году

Представители польского правительства и профсоюзы шахтеров достигли договоренности о трансформации горной промышленности, по которой последняя угольная шахта в стране закроется в 2049 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы выбрали немецкую модель", - сказал глава Силезского-Домбровского профсоюза "Солидарность" Доминик Колож.

"Мы учитываем реалии", - заявил, в свою очередь, заместитель министра госактивов Артур Собонь, который возглавляет правительственную делегацию. По его словам, нужно время, чтобы последняя тонна угля вышла из польской шахты.

Заключение соглашения означает, что шахтеры заканчивают свой подземный протест. Анонсированная на пятницу крупная демонстрация шахтеров в Руде Силезской была отменена.

Ранее правительственная делегация и профсоюзы определили, что процесс трансформации добычи и ухода от угля в энергетике должен быть долгосрочным, а шахтеры должны иметь гарантию работы на шахтах до выхода на пенсию.

Однако спорным моментом было время работы отдельных шахт.

Стороны должны были вернуться к переговорам в пятницу в полдень, однако, как неофициально сообщают представители обеих сторон, уже до назначенного времени встречи удалось согласовать спорные вопросы.

Соглашение должно положить конец продолжающемуся с понедельника подземному протесту на шахтах Польской горной группы.

Соглашение об отказе от угольной энергетики в Польше еще предстоит утвердить Еврокомиссии.