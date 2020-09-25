У Сербії винищувач МіГ-21 впав у двір будинку: один пілот загинув, другого шукають

Винищувач сербської армії МіГ-21 розбився в п'ятницю вранці на заході країни, за попередніми даними, один пілот загинув.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський телеканал РТС.

У Міноборони Сербії заявляють, що літак зазнав аварії при виконанні чергового польотного завдання.

За неофіційною інформацією, один пілот загинув, пошуки іншого тривають. Також повідомляється, що пілоти не змогли катапультуватися.

Літак впав в районі села Бразіні, а його уламки впали у двір одного з будинків, поранивши місцевого жителя. Постраждалого з опіками госпіталізували.

Міноборони оголосило, що літак, який розбився, був перевірений відповідно до усіх процедур, і після перевірки було встановлено, що він справний і готовий до польоту.

Винищувачі МіГ-21 недавно після довгої перерви знову почали польоти над Сербією. З 2015 року сербська армія використовувала всього три таких літаки, причому один був без озброєння.