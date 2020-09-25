В Сербии истребитель МиГ-21 упал во двор дома: один пилот погиб, второго ищут

Истребитель сербской армии МиГ-21 разбился в пятницу утром на западе страны, по предварительным данным, один пилот погиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканал РТС.

В Минобороны Сербии заявляют, что самолет потерпел крушение при выполнении очередного полетного задания.

По неофициальной информации, один пилот погиб, поиски второго продолжаются. Также сообщается, что пилоты не смогли катапультироваться.

Самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов, ранив местного жителя. Пострадавшего госпитализировали с ожогами.

Минобороны объявило, что разбившийся самолет был проверен в соответствии со всеми процедурами, и после проверки было установлено, что он исправен и готов к полету.

Истребители МиГ-21 недавно после долгого перерыва вновь начали полеты над Сербией. С 2015 года сербская армия использовала всего три таких самолета, причем один был без вооружения.