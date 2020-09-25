"Червона" Чорногорія, решта курортів зелені: оновлений список МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України оновило список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з ним, "колір" курортних країн, які впускають туристів з України, не змінився: Чорногорія залишилася "червоною", тоді як Албанія, Хорватія, Болгарія, Словенія, Туреччина та Єгипет - "зелені".

З-поміж сусідів України, "червоною" залишається тільки Молдова.

Повний перелік держав "червоної" та "зеленої" зон доступний за посиланням.

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС.

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

Як повідомлялося раніше, уряд України збирається скасувати заборону на в’їзд іноземців, запроваджену до 28 вересня.

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