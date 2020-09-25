"Красная" Черногория, остальные курорты – "зеленые": обновленный список Минздрава

Министерство здравоохранения Украины обновило список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно ему, "цвет" курортных стран, впускающих туристов из Украины, не изменился: Черногория осталась "красной", тогда как Албания, Хорватия, Болгария, Словения, Турция и Египет - "зеленые".

Из соседей Украины "красной" остается только Молдова.

Полный перечень государств "красной" и "зеленой" зон доступен по ссылке.

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно по интерактивной карте МИД.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины с уже готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Как сообщалось ранее, правительство Украины собирается отменить запрет на въезд иностранцев, введенный до 28 сентября.

Читайте также: Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине