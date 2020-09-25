Голова дипломатії ЄС відклав візит на Донбас - ЗМІ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відклав візит на Донбас.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в дипломатичних колах, передає "Європейська правда".

"Візит на схід відтерміновано на пізнішу дату", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 22 вересня у Києві Боррель заявив, що він та президент Європейської ради Шарль Мішель у суботу, 26 вересня, відвідають Донбас для ознайомлення з поточною ситуацією в регіоні.

Того ж дня з'явилися повідомлення, що Мішель змушений піти на карантин, оскільки контактував з офіцером служби безпеки, в якого виявили COVID-19. У самого Мішеля тест на коронавірус показав негативний результат. Наразі у графіку президента Євроради не зазначено, коли може відбутися його візит до Києва, що планувався 26 вересня.

Спочатку Боррель планував відвідати Донбас ще 9 березня, але відклав поїздку через пандемію.